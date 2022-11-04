Премьер Австралии заявил о готовности вмешаться в работу энергосектора для снижения цен

Энтони Альбанезе анонсировал заседание кабинета министров, в ходе которого чиновники обсудят рост стоимости энергоносителей и меры для устранения дефицита газа на внутреннем рынке

СИДНЕЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не исключает прямого вмешательства правительства в работу энергетического сектора для снижения цен на энергоносители в стране. Об этом он сообщил в пятницу, выступая перед журналистами в Канберре.

По словам Альбанезе, на следующей неделе кабинет министров страны "обсудит растущие цены на энергоносители и <…> меры для устранения дефицита газа на внутреннем рынке". "Правительство работает над снижением цен на электроэнергию для конечных потребителей, и мы готовы к прямому вмешательству, если производители энергии не захотят сотрудничать. [Производители и поставщики электроэнергии] фиксируют существенный рост прибыли, однако австралийские семьи и предприятия сталкиваются с возросшими ценами, и потому мы будем искать решение в срочном порядке", - указал премьер-министр.

Ранее министр по вопросам изменения климата и энергетики страны Крис Боуэн отмечал, что из-за нехватки газа и растущих цен на электроэнергию Австралия оказалась на грани самого серьезного энергетического кризиса за всю историю страны. По данным австралийских властей, резкое похолодание на юго-восточном и восточном побережье континента повысило потребительский спрос на газ и электричество, что наряду с и без того высокими мировыми ценами на энергоносители вызвало кризис поставок, скачок оптовых цен и массовые отключения.