Цыбульский: ЦС "Звездочка" может произвести детали для строящегося в Турции судна

По словам губернатора, на это уйдет три года

ТАСС, 4 ноября. Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" в Архангельской области может за три года произвести винторулевые колонки, которые ранее отказалась поставлять компания из Финляндии из-за санкций, для строительства в Турции аварийно-спасательных судов ледового класса. Однако есть надежда на сокращение этого срока, сообщил ТАСС губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В конце октября губернатор на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики предложил использовать опыт судостроительных предприятий Северодвинска, в частности ЦС "Звездочка", для изготовления и установки винторулевых колонок на аварийно-спасательное судно ледового класса Icebreaker-7, строительство которого ведется сейчас в Турции. Цыбульский пояснил, что поставки колонок планировались из Финляндии, но это стало невозможным из-за санкций.

"Это технологически сложное, можно сказать, уникальное оборудование. При необходимости северодвинское предприятие готово незамедлительно приступить к его изготовлению. В обычных условиях срок изготовления может занимать до трех лет. Но мы понимаем, что сегодня все процессы сильно ускоряются, особенно те, которые связаны с импортозамещением. Поэтому надеемся, что наши судостроители постараются использовать все возможности для оптимизации сроков производства", - сказал Цыбульский.

Аварийно-спасательное судно ледового класса Icebreaker-7 заложено на турецкой верфи в 2022 году. Это одно из 16 судов, строительство которых ведется согласно плану развития Северного морского пути до 2035 года. По контракту срок завершения работ - декабрь 2024 года. Сейчас идет процесс заключения договоров на поставку оборудования и материалов. Однако компания из Финляндии, которая занимается изготовлением винторулевых колонок, в связи с санкциями отказала в сотрудничестве.