Объем помещений с готовым бизнесом на рынке стрит-ретейла Москвы вырос на 10,4 п.п.

При этом покупатели все чаще хотят приобрести доходное и стабильное дело

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Доля предложения по продаже готового арендного бизнеса в общем объеме экспозиции на столичном рынке коммерческих помещений, расположенных на первых этажах жилых домов, увеличилась до 36,1% по итогам третьего квартала 2022 года, тогда как во втором квартале показатель составлял 25,7%. Об этом ТАСС сообщила руководитель отдела коммерческой недвижимости Est-a-Tet Светлана Дергунова.

"В третьем квартале отмечается увеличение доли объектов, реализующихся с готовым арендным бизнесом. Если в предыдущем периоде доля таких помещений в экспозиции составляла 25,7%, то в текущем она достигла 36,1%", - сказала она.

По словам Дергуновой, в текущей экономической ситуации продажа объектов с готовым арендным бизнесом (магазины, аптеки, центры обучения и прочее) происходит далеко не такими темпами, как раньше. Кроме того, растут требования покупателей - они хотят, чтобы бизнес арендаторов был доходный, стабильный и с запасом прочности, чтобы собственник мог рассчитывать на получение прибыли и не остался с помещением, но без арендатора.

В целом, согласно исследованию Est-a-Tet, в третьем квартале 2022 года объем предложения на столичном рынке коммерческих помещений, расположенных на первых этажах жилых домов, составил 472,8 тыс. кв. м, или 2,2 тыс. лотов. По сравнению с предыдущим кварталом количество лотов в экспозиции выросло на 19%, объем предложения в квадратных метрах - на 27,4%.

По данным аналитиков, в третьем квартале 2022 года средняя цена предложения коммерческих помещений составила 327,5 тыс. рублей за кв. м, что на 6,5% ниже, чем в предыдущем квартале. "Отыграв повышение предыдущего квартала, цена практически вернулась к уровню первого квартала 2022 года", - сообщила Дергунова.