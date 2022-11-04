Еще два киргизских банка приостановили обслуживание карт "Мир"

Это коммерческие "Оптима банк" и "Бай тушум"

БИШКЕК, 4 ноября. /ТАСС/. Два коммерческих банка Киргизии "Оптима банк" и "Бай тушум" объявили о прекращении проведения операций с российскими картами "Мир". Об этом сообщается на их сайтах.

"Настоящим сообщаем вам о том, что ОАО "Оптима Банк" принял решение приостановить обслуживание платежных карт "Мир". Банк приостановил следующие операции по платежной системы "Мир" - операции по POS-терминалам и банкоматах в эквайринговой сети, входящие денежные переводы от платежной системы "Мир", - говорится в опубликованном в пятницу на сайте "Оптима банка" сообщении.

Банк "Бай тушум" уведомил клиентов, что также "приостанавливает обслуживание банковских карт "Мир".

С сентября текущего года в Киргизии об отказе работать с картами "Мир" объявили несколько коммерческих банков, включая Банк Азии, Халык банк, Демир банк, "Кыргызстан", "Компаньон", Бакай банк, государственный Айыл банк и Доскредобанк.

В общей сложности на территории республики функционируют 22 коммерческих банка, часть из них и ранее не работали с картами "Мир". На данный момент в Киргизии карты "Мир" пока продолжают принимать пять банков: РСК банк, Капитал банк, Керемет банк, Толубай банк, Кыргызкоммерцбанк.