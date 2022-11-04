Токаев: транскаспийский маршрут приобретает все большее значение для энергобезопасности

Президент Казахстана также остановился на вкладе страны в обеспечение региональной и глобальной продовольственной безопасности

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на встрече с главами иностранных диппредставительств, аккредитованных в республике, заявил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут приобретает все большее значение для обеспечения энергетической безопасности.

"По данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15%. В этом контексте хотел бы отметить важность инициативы "Пояса и пути", в реализации которой Казахстан занимает особое место. Более того, Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Средний коридор", приобретает все большее значение в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана.

Глава государства также остановился на вкладе Казахстана в обеспечение региональной и глобальной продовольственной безопасности. "Мы входим в топ 10 крупнейших экспортеров зерновых культур, ежегодно поставляя более 5 млн тонн пшеницы и 1,5 млн тонн муки. Казахстан является одним из крупнейших производителей семян льна и экспортеров масличных культур. В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение", - подчеркнул Токаев.