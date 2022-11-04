Министр экономики Японии приветствовал единогласное решение Sodeco остаться в "Сахалине-1"

Уведомление о сохранении доли должно быть подано до 11 ноября

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приветствует единогласное решение акционеров консорциума Sodeco, имеющего долю в 30% в "Сахалине-1", о сохранении своего участия в проекте после решения Москвы о его перевода в российскую юрисдикцию. Об этом заявил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, подчеркнув, что этот проект крайне важен для энергобезопасности страны.

"На основе согласия акционеров было принято решение о подаче заявления о согласии [принять долю в новом российском операторе проекта]", - сказал он, уточнив, что решение было принято единогласно. "Это очень важный проект. Приветствуя это решение, мы будем продолжать принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором", - добавил он.

Нисимура уточнил, что в соответствии с требованиями российской стороны соответствующее уведомление должно быть подано в течение месяца с момента учреждения нового оператора. "После того, как до 11 ноября будет подано заявление о согласии [принять долю], российская сторона будет принимать решение [относительно его удовлетворения]", - пояснил министр.