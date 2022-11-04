Португалия протестирует четырехдневную рабочую неделю

По информации газеты El País, эксперимент, который продлится полгода, не предусматривает сокращение зарплаты сотрудников

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Португалии планирует провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели как в государственном, так и в частном секторах. Об этом сообщила в пятницу газета El País.

По ее информации, проект будут внедряться с лета будущего года. Он не предусматривает сокращение зарплаты рабочих. До января 2023 года будут собираться заявки от компаний, заинтересованных в эксперименте, который продлится полгода. Правительство Португалии не будет субсидировать предприятия, участвующие в пилотном проекте, с целью получения объективной оценки.

"Мы увидим неподдельный интерес компаний, то, что мы предлагаем, - поддержка для изменения процессов для повышения продуктивности, - отметил один из координаторов инициативы Педро Гомеш. - Если компаний будет мало, это будет показателем того, что не стоит переходить к следующему этапу, потому что нет интереса. Если будет много компаний, то это будет потому, что интерес будет искренним".

Ожидается, что вторая фаза проекта будет развернута в государственном секторе в 2024 году. Кроме того, на одном из этапов 60 случайно выбранных компаний получат субсидии для проведения исследования, чтобы сравнить эффект введения четырехдневной недели с предприятиями, где сохраняется традиционный рабочий график.