WSJ: перепродажа доставленной морем нефти из РФ не подпадет под действие потолка цен

Источники газеты подчеркивают, что посреднические сделки с российским топливом, совершаемые в море, будут подпадать под ограничения

ТАСС, 4 ноября. США и их союзники достигли договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, его действие не будет распространяться на перепродажу сырья на суше после его доставки морем.

Источники газеты подчеркивают, что посреднические сделки с российским топливом, совершаемые в море, будут подпадать под ограничения. В то же время потолок цен не затронет нефтепродукты из российского топлива.

В четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что страны "семерки" и Австралия договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть. Ожидается, что решение может быть принято этими странами в конце ноября.