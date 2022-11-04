Белоруссия в 2022 году может экспортировать продовольствия на $8 млрд

По словам президента Александра Лукашенко, сейчас "тяжелый момент, но время возможностей"

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белорусские производители продовольствия могут по итогам 2022 года поставить на экспорт своей продукции на $8 млрд. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу, посещая Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

"Мы в этом году можем получить только от продажи продовольствия $8 млрд", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

"Я когда говорю президентам равновеликих государств, которые нефтью торгуют, природным газом, что мы от продовольствия получим $8 млрд, они в это не верят", - сказал он. Лукашенко считает, что сейчас "тяжелый момент, но время возможностей". "Крестьяне, переработчики наши этим воспользовались. Точно так, как и вы", - отметил глава республики.

По его словам, "санкции, кризисы - это тяжелое время для экономики, но это время возможностей". "Вот вы как раз в этот кризис использовали возможности", - сказал президент страны.