Путин продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2026 года

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года "в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полные компенсации сбережений россиян, которые были помещены во вклады Сбербанка России до 20 июня 1991 года, не будут выплачиваться до 1 января 2026 года. Президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон, который является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года "в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля", говорится в пояснительной записке к документу.

В 1995 году был принят закон, по которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства государства объем средств, необходимый на их погашение, составляет в 2023 году 62,7 трлн рублей, в 2024 году - 65,6 трлн рублей, в 2025 году - 68,2 трлн рублей, говорится в сопроводительных материалах к документу. "Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации по состоянию на 30 декабря 2002 г. 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2025 годов", - отмечается в финансово-экономическом обосновании к закону.