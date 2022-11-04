Путин подписал закон о праве ИП с инвалидностью получать статус социального предприятия

Такой статус смогут получить индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных сотрудников

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает возможность индивидуальным предпринимателям с инвалидностью, у которых нет наемных работников, получить статус социального предприятия.

Документом "вносятся изменения, направленные на обеспечение возможности индивидуальным предпринимателям - инвалидам без наемных работников, а также индивидуальным предпринимателям - инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального предприятия", говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован в пятницу.

В настоящее время статус социального предприятия имеют возможность получить субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов. Но при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий или к одной или нескольким таким категориям, среди работников субъекта МСП составляет не менее 50%. Кроме того, доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату труда должна составлять не менее 25% процентов.

При этом индивидуальные предприниматели, которые сами относятся к категории инвалидов, осуществляющие деятельность без наемных работников, соответствующий статус до настоящего времени получить не могли.