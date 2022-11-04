Путин разрешил закупку у единственного поставщика для целей СВО

Также закон разрешает по согласованию сторон изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности, а также контрактов, при исполнении которых возникли не зависящие от сторон обстоятельства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции на Украине.

Согласно документу, опубликованному в пятницу, теперь допускается закупка "для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции, а также хранения ценностей государственного материального резерва". Ранее первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин пояснял, что до конца 2023 года правительству предоставляется право устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок. Также закон разрешает по согласованию сторон изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности, а также контрактов, при исполнении которых возникли не зависящие от сторон обстоятельства.

До 1 января 2024 года можно будет изменять по соглашению сторон существенные условия контрактов с единственным поставщиком для выполнения работ по мобилизационной подготовке, а также контрактов, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности. Также в этот период на них не распространяются ограничения по предельному размеру годового объема данных закупок, который составляет 50 млн рублей, если закупается необходимое для проведения специальной военной операции, выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.

Для своевременного исполнения контрактов до 1 января 2024 года закон предусматривает возможность изменять их существенные условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты), если при исполнении таких контрактов возник форс-мажор. Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ, местной администрации. Также заказчикам будет предоставлено право не устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов.