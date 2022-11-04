4 ноября, 12:29

Путин подписал закон о налоговом вычете для поддерживающих школы и вузы компаний

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Компании, поддерживающие детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы, получили право на инвестиционный налоговый вычет. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода составляет в совокупности не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющим государственную аккредитацию", - говорится в законе.

Как подчеркнул ранее один из авторов поправок к документу, депутат от "Единой России" Сергей Колунов, закон позволит развивать профильные образовательные организации - помогать им безвозмездно проводить ремонты и передавать в пользование новые здания либо перечислять деньги. По его словам, до расчета налога из налогооблагаемой базы будут вычитаться расходы в виде имущества или денежных средств, переданных образовательным организациям. Таким образом, бизнес сможет частично компенсировать собственные расходы за счет снижения налога на прибыль. Порядок применения льготы и размер вычета являются компетенцией субъектов РФ.

Частный бизнес сможет поддерживать и развивать образовательные организации трех уровней: дошкольные образовательные организации, все учреждения среднего образования (школы, колледжи и техникумы), учреждения высшего и послевузовского образования.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация