Путин подписал закон о налоговом вычете для поддерживающих школы и вузы компаний

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Компании, поддерживающие детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы, получили право на инвестиционный налоговый вычет. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода составляет в совокупности не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющим государственную аккредитацию", - говорится в законе.

Как подчеркнул ранее один из авторов поправок к документу, депутат от "Единой России" Сергей Колунов, закон позволит развивать профильные образовательные организации - помогать им безвозмездно проводить ремонты и передавать в пользование новые здания либо перечислять деньги. По его словам, до расчета налога из налогооблагаемой базы будут вычитаться расходы в виде имущества или денежных средств, переданных образовательным организациям. Таким образом, бизнес сможет частично компенсировать собственные расходы за счет снижения налога на прибыль. Порядок применения льготы и размер вычета являются компетенцией субъектов РФ.

Частный бизнес сможет поддерживать и развивать образовательные организации трех уровней: дошкольные образовательные организации, все учреждения среднего образования (школы, колледжи и техникумы), учреждения высшего и послевузовского образования.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.