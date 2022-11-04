Трудовой контракт в РФ разрешили прекращать в случае призыва работодателя по мобилизации

Закон дополнил список обстоятельств, из-за которых трудовой договор прекращается независимо от воли сторон

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призыв работодателя по мобилизации будет основанием для прекращения трудового договора. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон дополнил список обстоятельств, из-за которых трудовой договор прекращается независимо от воли сторон. Таким обстоятельством теперь является призыв "физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации".

Речь идет о случаях, когда призванный работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не передал свои обязанности другому. Это положение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Также новые поправки в Трудовой кодекс РФ гарантируют оплату труда в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) артистам, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени.

Выплаты будут устанавливаться исходя из тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного или стимулирующего характера, но не ниже установленного федеральным законом МРОТ. Сумма оплаты будет рассчитываться "пропорционально времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают".