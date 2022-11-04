Глава МВФ заявила, что глобальная торговая система находится под серьезной угрозой

По мнению Кристалины Георгиевой, "вместо того, чтобы быть источником экономического роста и интеграции, торговая политика рискует стать источником экономической фрагментации, от которой страдают все страны"

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Торговые ограничения и несбалансированные субсидии приводят к тому, что глобальная торговая система сейчас находится под серьезной угрозой. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Сегодня глобальная торговая система находится под серьезной угрозой. Растет число торговых ограничений и несбалансированных субсидий. Особым приоритетом [для стран по всему миру] является отмена торговых ограничений, связанных с продовольствием, которые приводят к росту мировых цен и отсутствию продовольственной безопасности", - подчеркнула Георгиева на церемонии открытия 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

По ее мнению, "вместо того, чтобы быть источником экономического роста и интеграции, торговая политика рискует стать источником экономической фрагментации, от которой страдают все страны". "Если международное сообщество - и наша торговля - разделится на два блока, то, по нашим оценкам, постоянные ежегодные потери составят 1,5% ВВП во всем мире, а потери в странах Азиатско-Тихоокеанского региона превысят 3% ВВП, что отражает ключевую роль, которую играет торговля в регионе. Здесь мировое сообщество во главе с ведущими экономиками должно предпринять практические и конкретные действия", - отметила глава фонда.

Георгиева призвала международное сообщество "прояснить правила торговли, особенно путем решения таких вопросов, как сельскохозяйственные и промышленные субсидии". Кроме того, как указала она, "необходимо заключить новые соглашения об открытии рынков в ключевых областях современной экономики, таких как цифровая торговля и содействие инвестициям". "Наконец, восстановление эффективного урегулирования споров в ВТО обеспечит определенность и стабильность политики, необходимые для инвестиций, создания рабочих мест и экономического роста. Это должно сочетаться с возобновлением приверженности многостороннему подходу: вместо того, чтобы действовать в одностороннем порядке, правительства должны передавать свои споры в ВТО", - указала директор-распорядитель МВФ.

Говоря об экономической ситуации в КНР, она подчеркнула, что у Пекина существуют возможности для "дальнейшего открытия внутренних рынков, углубления реформ государственных предприятий, обеспечения конкурентного нейтралитета с частными фирмами и дальнейшего усиления защиты прав интеллектуальной собственности". По оценкам фонда, "реформы, которые улучшат распределение ресурсов между различными фирмами в Китае, могут повысить производительность труда примерно на 6%".