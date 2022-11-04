G7 намерена "в ближайшие недели" завершить введение потолка цен на российскую нефть

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи планируют "в ближайшие недели" завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы семи.

"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение предельной цены на поставляемую по морю российскую нефть", - отмечается в документе.