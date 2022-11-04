4 ноября, 13:20,
обновлено 4 ноября, 13:40

G7 намерена "в ближайшие недели" завершить введение потолка цен на российскую нефть

G7 намерена "в ближайшие недели" завершить введение потолка цен на российскую нефть
© Сергей Бобылев/ ТАСС

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи планируют "в ближайшие недели" завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы семи.

"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение предельной цены на поставляемую по морю российскую нефть", - отмечается в документе. 

© Информационное агентство ТАСС
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