Илон Маск заявил о падении прибыли Twitter

Доходы компании сильно упали из-за того, что активистские группы оказывают давление на рекламодателей, хотя в модерировании контента ничего не изменилось, пояснил предприниматель

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск заявил о падении прибыли компании Twitter.

"Доходы Twitter сильно упали из-за того, что активистские группы оказывают давление на рекламодателей, хотя в модерировании контента ничего не изменилось, и мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов. Серьезная ошибка! Они пытаются уничтожить свободу слова в Америке", - написал он в Twitter.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.