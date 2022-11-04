4 ноября, 15:26

Илон Маск заявил о падении прибыли Twitter

Илон Маск заявил о падении прибыли Twitter
Илон Маск
© Joshua Lott/ Getty Images

Доходы компании сильно упали из-за того, что активистские группы оказывают давление на рекламодателей, хотя в модерировании контента ничего не изменилось, пояснил предприниматель

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск заявил о падении прибыли компании Twitter.

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"Доходы Twitter сильно упали из-за того, что активистские группы оказывают давление на рекламодателей, хотя в модерировании контента ничего не изменилось, и мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов. Серьезная ошибка! Они пытаются уничтожить свободу слова в Америке", - написал он в Twitter.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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