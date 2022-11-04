Путин разрешил ООО "Нефтесервисные технологии" приобрести активы Baker Hughes в РФ

В марте Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свою деятельность на территории России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Нефтесервисные технологии" приобрести российские активы американской компании Baker Hughes. Это следует из распоряжения, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, "Нефтесервисные технологии" могут приобрести 100% акций "Бейкер Хьюз", которые принадлежат Baker Hughes Russia Holdings, 100% акций в компаниях "Ойлпамп сервис", "Би Джей Самотлор сервисиз восток", "Джей-Оу-Эй восток", "Оренбургнефтегеофизика", "Энергоинновации".

Кроме того, компания получила право приобрести долю 99,9% в "Бейкер Хьюз сервисез рус", принадлежащую Baker Hughes Energy International, и долю 0,1%, принадлежащую Baker Hughes Energy Europe. "Нефтесервисные технологии" также смогут получить долю 99% в ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования", которой владеет Baker Hughes Nederland Holdings, и долю 1% в этом предприятии, принадлежащую Baker Hughes RUCAS.

В августе Baker Hughes заявляла, что договорилась о продаже своего нефтесервисного бизнеса в России российскому менеджменту. В сообщении компании тогда говорилось, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года, активы в РФ после продажи будут работать не под брендом Baker Hughes.

В марте Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свою деятельность на территории России.