СКЦ: только одно судно с продовольствием вышло с Украины 4 ноября

В украинских портах остаются два судна, которым предстоит отправиться в Стамбул в ближайшие дни

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Только одно судно с продовольствием вышло в пятницу из портов Украины. Об этом сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

"СКЦ сообщает, что сегодня одно судно Mavka вышло из украинского порта Черноморск с грузом 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла, который будет доставлен в Румынию в рамках черноморской инициативы", - говорится в сообщении.

В украинских портах остаются два судна, которым предстоит отправиться в Стамбул в ближайшие дни. В пятницу прошли инспекцию в турецких водах еще четыре судна, которые отправятся в порты Украины. В очереди на прохождение инспекции для отправки в порты Украины ожидают 110 судов.