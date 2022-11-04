СПБ Банк переводит часть иностранных ценных бумаг на неторговые разделы субсчетов депо

В СПБ Бирже отметили, что перевод не окажет влияния на инвесторов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. СПБ Банк - расчетный депозитарий СПБ Биржи - совместно с участниками торгов 4 ноября переводит на неторговые разделы субсчетов депо иностранные бумаги 45 наименований, учитываемых в НРД (Национальном расчетном депозитарии). Об этом в пятницу сообщается на сайте биржи.

"Эта депозитарная операция позволит СПБ Банку и участникам торгов при необходимости подтвердить иностранным регуляторам информацию об остатках заблокированных иностранных ценных бумагах, которые учитываются в НРД, в рамках процедуры получения лицензий иностранных регуляторов", - говорится в сообщении.

Обособление коснется только ценных бумаг с листингом на LSE (пять наименований) и в ФРГ (34 наименования), а также ETF (шесть наименований).

В СПБ Бирже отметили, что перевод не окажет влияния на инвесторов, поскольку торги указанными ценными бумагами и ETF не проводятся с конца февраля 2022 года.