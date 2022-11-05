Маск считает сокращение штата Twitter неизбежным

По словам бизнесмена, такая мера необходима, так как компания теряет более $4 млн в день

ТАСС, 5 ноября. Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что из-за больших финансовых потерь компании не избежать увольнения части персонала.

"Что касается сокращения штата Twitter, к сожалению, выбора нет, - написал предприниматель в пятницу в одноименной соцсети. - Компания теряет более $4 млн в день".

Он добавил, что всем уволенным сотрудникам предложили трехмесячное выходное пособие в качестве компенсации.

Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил некоторых членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.

Модерация контента

Маск заявил, что компания по-прежнему привержена модерации контента.

"И вновь для внесения кристальной ясности [я заявляю], что твердая приверженность Twitter модерации контента остается абсолютно неизменной", - написал он. Предприниматель добавил, что количество ненавистнических высказываний в соцсети на этой неделе оказалось меньше прежних показателей вопреки тому, что пишет пресса.

Он отметил, что Twitter не будет подвергать цензуре достоверную информацию.

Маск 27 октября закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей.

Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Он отметил, что "совет по модерации контента соцсети будет включать представителей различных взглядов". Он добавил, что речь идет, в том числе, о правозащитных организациях и представителях меньшинств, которые сталкиваются с "жестокостью, подпитываемой ненавистью".