Маск заявил о возможности Twitter стать одной из самых дорогих компаний в мире

У компании есть огромный потенциал, считает предприниматель

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск считает, что приобретенная им за $44 млрд компания Twitter может стать одной из самых дорогих в мире. Такую оценку он изложил, выступая в пятницу на ежегодной конференции для инвесторов в Нью-Йорке, его слова приводит телекомпания CNN.

"Я думаю, что у нее (компании) есть огромный потенциал. Достичь этого, думаю, будет очень сложно, но я считаю возможным, что в конечном счете она может стать одной из самых дорогих компаний в мире", - заявил Маск.

Предприниматель при этом подчеркнул, что "учитывая то, как изменился рынок за текущий год, стоимость [компании в рамках сделки оказалась] высоковата". Согласно последним данным портала companiesmarketcap.com, рыночная капитализация Twitter оценивается в $41,09 млрд, что ставит ее на 377-е место в списке самых дорогих компаний.

О намерении Маска купить Twitter за $44 млрд руководство компании сообщило в апреле текущего года. Заключение сделки было отложено ввиду споров между предпринимателем и руководством компании о количестве фальшивых аккаунтов в одноименной социальной сети. 12 июля руководство Twitter обратилось в суд, пытаясь таким образом заставить Маска выполнить свои обязательства.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель также объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации контента в социальной сети.

Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Блумберг сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое, в пятницу начались первые сокращения сотрудников Twitter.