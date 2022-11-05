В Шанхае начала работу Китайская международная выставка импортных товаров

В этом году в выставке принимает участие 29 российских компаний

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Компании и предприятия из 145 стран и регионов мира принимают участие в начавшей свою работу пятой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE), которая проходит в Шанхае 5-10 ноября. Организаторы Экспо утверждают, что по своим масштабам выставка будет больше прошлогодней.

Последние три года CIIE проводится в условиях жестких антиковидных ограничений со значительно меньшим числом иностранных участников на самой площадке. Большинство мероприятий, связанных с деловыми контактами и презентациями иностранной продукции, переместились в онлайн. Этот год не стал исключением, поскольку пересечение границы с Китаем все еще сопряжено с рядом трудностей и неудобств.

Тем не менее выставка все еще остается одной из крупнейших в Китае. В этом году в Национальном выставочном конгресс-центре (NECC) 66 стран, включая Россию, и 3 международные организации представят свои экспозиции. По этому показателю, как сообщил ранее замглавы оргкомитета мероприятия Сунь Чэнхай, выставка этого года превзойдет прошлогоднюю. Восемь стран, включая Демократическую Республику Конго, Джибути, Ирак, Исландию, Коморские Острова, Мавританию, Мозамбик и Никарагуа, впервые примут в ней участие.

Данные по общему количеству компаний на Экспо организаторы пока не публикуют. Известно лишь, что на нынешней выставке до 284 увеличилось число присутствующих компаний, которые входят в список 500 крупнейших в мире.

Продукция, а также различные услуги на CIIE традиционно представляются в шести основных разделах. В их числе продукты питания и сельскохозяйственная продукция, автомобили, умная промышленность и информационные технологии, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, торговля и услуги. Несмотря на все связанные с ковидом ограничения, организаторы утверждают, что удалось увеличить и площадь общей экспозиции по сравнению с импортным Экспо 2021 года, когда этот показатель составлял 366 тыс. квадратных метров. Точный соответствующий показатель по нынешней выставке не называется.

Участие России

Российские компании традиционно принимают участие в CIIE, однако с 2020 года, когда границы оказались закрытыми из-за введения антиковидных ограничений, число компаний, которые физически смогли присутствовать на выставке, значительно сократилось. Тем не менее российский бизнес, хоть и в урезанном формате, продолжает работать на этом мероприятии, которое позиционируется в качестве одной из главных площадок по привлечению новых импортных товаров и услуг на китайский рынок.

В этом году при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) в выставке принимает участие 29 компаний, которые войдут в объединенную экспозицию российских компаний, организованную Минпромторгом РФ. Представлены такие разделы, как еда и сельскохозяйственная продукция, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, а также торговля услугами. Свою продукцию и услуги в соответствующих секциях продемонстрируют, в частности, "Вкусвилл", "Балтика", ОАО "Дмитровский молочный завод", "Сибирское здоровье", "Эвалар", "Трансконтейнер" и ряд других компаний.

В цифровом онлайн-павильоне будут представлены еще 11 российских компаний. Кроме того, есть также несколько предприятий из РФ, которые участвуют самостоятельно и размещают свои стенды отдельно.

Официальное открытие объединенной экспозиции российских компаний состоится 5 ноября во второй половине дня. Ожидается обращение ряда российских официальных лиц к участникам церемонии в режиме онлайн. 7 ноября планируется проведение презентации промышленного потенциала РФ, а 8 ноября состоится бизнес-миссия российских производителей продуктов питания для китайских деловых кругов. По данным ТАСС, в ходе работы российской экспозиции на выставке ожидается подписание контрактов.

Меры санитарного контроля

Принятые на выставке противоэпидемические меры полностью отвечают проводимой китайскими властями политике "нулевой терпимости" к COVID-19. Все иностранные участники обязаны после пересечения границы провести одну неделю на карантине в специально отведенных для этого местах, а затем еще три дня находиться на самоизоляции с ежедневным прохождением ПЦР-тестов.

Для прохода на территорию выставочного комплекса последний тест для всех участников должен быть сделан не более чем за 24 часа. Организаторы также пока сохранили требование полного курса вакцинации для всех, кто заходит в павильоны Экспо.

CIIE

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.

О планах Китая провести выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Первая из них состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае. Правительство страны придает огромное значение этому мероприятию, которое призвано продемонстрировать готовность Китая продолжать курс на дальнейшее продвижение открытости внешнему миру.

В 2021 году по итогам четвертой CIIE были заключены сделки на сумму $70,72 млрд. Соответствующий показатель упал впервые с 2018 года. В 2020 году объем сделок был выше - $72,6 млрд. Тем не менее по числу участников и по площади прошлогодняя выставка оказалась более масштабной, чем годом ранее. Согласно официальным данным, общий объем заключенных сделок на предыдущих четырех выставках достиг $270 млрд.