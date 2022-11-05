NBC: в Twitter уволили боровшихся с распространением фейков сотрудников

Специалисты модерировали контент и обеспечивали нормальную работу сайта, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники компании Twitter, которые занимались модерацией контента и боролись с распространением недостоверной информации в одноименной социальной сети, попали под масштабное сокращение. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC со ссылкой на бывших работников компании, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.

По словам собеседников канала, особенно много людей было уволено в командах, которые курируют направление трендов в Twitter, а также отвечают за "здоровье пользователей", модерируют контент и обеспечивают нормальную работу сайта. Два бывших сотрудника компании и один действующий сказали NBC, что увольнения в этих структурах могут привести к "хаосу" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Сокращения затронули многих людей, которые старались не допустить распространения в соцсети запрещенного контента, в том числе связанного с разжиганием ненависти и травлей пользователей. Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации. Как в свою очередь отметил источник телеканала CNBC, у Маска в результате массовых увольнений будет "компания без сотрудников".

Ранее телеканал CNN сообщал, что в компании Twitter начались сокращения сотрудников. По данным источников канала, к утру пятницы сообщения об увольнении получили сотрудники Twitter, ответственные в том числе за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности, а также из других подразделений компании. CNN отмечал, что на данный момент нет ясности относительно того, какая доля сотрудников Twitter подпадет под сокращения. В общей сложности штат компании насчитывает порядка 7,5 тыс. работников. Газета The New York Times отмечает, что увольнения уже затронули сотрудников Twitter в разных регионах и странах.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.