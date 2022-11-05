Компания Маска заявила о старте полномасштабного испытания "Гиперпетли"

Систему тестируют с помощью машины Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Компания американского предпринимателя Илона Маска Boring Company заявила в пятницу о начале полномасштабных испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop ("Гиперпетля").

"Полномасштабное испытание "Гиперпетли" началось", - говорится в сообщении компании, размещенном в Twitter.

К посту в соцсети прикреплено две фотографии. На них запечатлена машина Tesla в "гиперпетле".

Идею Hyperloop предложил Маск в 2012 году. Замысел состоит в том, чтобы в трубах над поверхностью земли в условиях сильно разряженного воздуха со скоростью до 1 220 км/ч передвигались капсулы с пассажирами или грузами.

В 2018 году британский предприниматель, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон предложил построить такую транспортную систему в Индии. Она соединила бы аэропорт Мумбаи с Пуной. Брэнсон даже получил предварительное разрешение на ее сооружение от руководства штата Махараштра. Однако в начале 2020 года правительство штата объявило об остановке проекта.

Компанию Hyperloop, работающую над коммерциализацией концепции высокоскоростной технологии, основали 1 июня 2014 года, реорганизовали и переименовали 12 октября 2017 года. Что касается самой концепции, то она является открытой и к ее реализации может подключиться любой желающий, что и попытался сделать Брэнсон в Индии.