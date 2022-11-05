Доля россиян, заправляющих машины Аи-92, выросла до 47% в 2022 году

Согласно исследованию банка "Русский стандарт", годом ранее этот показатель составлял 42%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Доля россиян, предпочитающих заправлять автомобили бензином марки Аи-92, за три квартала 2022 года выросла с 42% до 47%. К таким выводам пришли эксперты банка "Русский стандарт".

"Согласно статистике наполнения кассовых чеков в RSB Mobile, с января по сентябрь 2022 года россияне предпочитали покупать бензин марки Аи-95. На него пришлось 53% от общего числа кассовых чеков на бензин, а на Аи-92 - оставшиеся 47%. Годом ранее это соотношение было 58% против 42%, также в пользу Аи-95", - говорится в исследовании, имеющимся в распоряжении ТАСС.

Также в лидерах по количеству покупок россиян за три квартала этого года оказались продукты. В этой категории топ выглядит следующим образом: хлеб, мясные продукты, молоко, сыр и кофе. Причем в этой пятерке доля чеков, где встречался хлеб, в текущем году составила 25%, годом ранее она была 24%, уточнили в "Русском стандарте".

Еще одна популярная категория покупок - средства гигиены. В ней лидерами по количеству кассовых чеков в январе - сентябре 2022 года стали салфетки, мыло, крем, туалетная бумага и шампунь. Как показала статистика банка, в этой пятерке общая доля чеков, где встречаются салфетки по итогам минувших трех кварталов, составила 32%. Годом ранее она была немного выше - 33%.

В исследовании использованы обезличенные данные сервиса RSB Mobile наполнения кассовых чеков по количеству в них топ-100 самых популярных товаров за январь - сентябрь 2022 года, а также аналогичный период 2021 года.