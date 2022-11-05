5 ноября, 06:10

Блинкен считает, что Россия сохранит интерес к продаже нефти после введения лимита цен

Блинкен считает, что Россия сохранит интерес к продаже нефти после введения лимита цен
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo/ Jacquelyn Martin

Госсекретарь США выразил мнение, что РФ "необходимо продавать энергоносители, чтобы поддерживать свою экономику"

МЮНСТЕР /Германия/, 5 ноября. /ТАСС/. Россия сохранит интерес к продаже нефти на мировых рынках после введения лимита цен. Такое мнение высказал в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G7 госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на просьбу прокомментировать заявления российских официальных лиц о том, что продажа нефти странам, которые введут лимит цен на нее, будет прекращена.

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"Россия примет то решение, которое захочет, но я считаю, что она заинтересована в продаже энергоносителей. Это хороший механизм, чтобы обеспечить их сохранение на рынке, но ограничить доходы России от продажи", - сказал он.

Блинкен выразил мнение, что "России необходимо продавать энергоносители, чтобы поддерживать свою экономику".

Министры финансов стран G7 заявили ранее о намерении установить ценовой лимит на нефть из РФ. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией. Заместитель председателя правительства России Александр Новак 1 сентября сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссияБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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