В Японии предупредили, что закон о снижении инфляции в США помешает японским инвестициям

Также он может привести к потере рабочих мест в Соединенных Штатах, отметили в японском правительстве

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии предупредило, что принятый в США закон о снижении инфляции, который ранее уже называли протекционистским и потенциально нарушающим международное законодательство, может привести к снижению инвестиций японских компаний в разработку электромобилей и потере рабочих мест в самих Соединенных Штатах. Как сообщило в субботу агентство Reuters, соответствующее уведомление Токио направил Министерству финансов США.

Ключевым положением принятого в США закона являются налоговые льготы, стимулирующие потребителей приобретать электромобили. Согласно новым формулировкам, такие льготы, предполагающие предоставление налоговых вычетов на сумму до $7,5 тыс., будут распространяться лишь на покупателей авто, которые собраны в США и в которых установлены аккумуляторы, произведенные с использованием американских компонентов.

Предполагается, что такие меры должны способствовать укреплению цепочек поставок и снижать зависимость от Китая, однако в Токио, как говорится в уведомлении, считают, что этот закон "не соответствует" общей политике США и Японии по обеспечению стабильных поставок.

"Возможно, японские автопроизводители будут сомневаться относительно дальнейших инвестиций для [перехода на электромобили]. Это может негативно сказаться на увеличении инвестиций и занятости в США", - приводит Reuters выдержу из направленного в США уведомления японского правительства.

Принятый в США закон вызвал острую критику со стороны большого количества стран. Так, по данным Politico, Франция и Германия надеются договориться с США о смягчении последствий принятых мер, нарушающих, по их мнению, рыночные принципы. Однако в случае неудачи они намерены принять ответные шаги.

Опасения в связи с законом высказывали и в Японии. Так, министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура во время визита в США в начале сентября отметил, что принятый в США закон может нарушать международные правила.