Байден оговорился, что GM перейдет к выпуску электромобилей к 3035 году

Автопроизводитель ранее заявил о планах полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время публичного выступления в Сан-Диего в пятницу заявил, что американский автомобилестроительный гигант General Motors (GM) полностью перейдет на электромобили к 3035 году. На оговорку американского лидера обратил внимание телеканал Fox News.

Байден говорил о принятом в США пакете законов, целью которого является поддержка отечественного производства полупроводников. В какой-то момент он начал рассказывать о ситуации вокруг General Motors и поданного компанией в 2020 году иска против властей Калифорнии.

"Она [гендиректор GM Мэри Барра] отказалась от иска, позвонила мне и сказала, что они собираются перейти на электромобили к 3035 году. Все другие компании обязались сделать то же самое", - отметил президент.

В январе 2021 года автопроизводитель заявил о планах полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. К 2040 году компания планирует достичь нулевого показателя выброса углекислого газа на всех своих предприятиях в мире.