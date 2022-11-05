Налоговые поступления от ОЭЗ "Новгородская" превысят 8 млрд рублей к 2030 году

Производства первых резидентов площадки заработают в 2024 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты от особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская" вырастут до 8,5 млрд рублей к 2030 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Экономический эффект в части налоговых отчислений в региональный и федеральный бюджеты от особой экономической зоны "Новгородская", которую мы создаем, увеличится с 72 млн рублей в 2024 году до 8,5 млрд рублей в 2030 году", - сказал Никитин.

Особая экономическая зона "Новгородская" была создана в июле 2021 года. Первые резиденты особой экономической зоны запустят производства в 2024 году. К этому же времени управляющая компания обеспечит площадки ОЭЗ всей необходимой инфраструктурой.

"Драйвером развития экономики региона станет Инновационный научно-технологический центр "Интеллектуальная электроника - Валдай", который создан по поручению президента России и уже получил статус регионального оператора фонда "Сколково", а также особая экономическая зона "Новгородская". Реализация этих стратегически важных объектов для региона позволит к 2030 году создать порядка 5,8 тыс. новых рабочих мест", - сообщил Никитин.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 8 июля 2021 года постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ составит 185 га. На ее территории планируется открыть предприятия по производству электрического оборудования, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по производству домокомплектов из тяжелого и легкого бетона, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов. Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Это первая создаваемая в регионе ОЭЗ.