Посол Таиланда сообщил, что Бангкок выразил желание закупать удобрения у России

Таиланд также заинтересовался импортом "некоторых продуктов, добываемых из недр России", заявил Сасиват Вонгсинсават

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таиланд направил России список тайских компаний, которые желают закупить российские удобрения. Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

"Что касается удобрений, то Таиланд уже направил список тайских компаний, желающих импортировать удобрения из России. Российские власти хорошо восприняли этот список и подобрали им подходящих партнеров", - сказал он.

Он добавил, что Таиланд также заинтересовался импортом "некоторых продуктов, добываемых из недр России".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 12:00 мск.