Жителей Киева и семи областей Украины предупредили о почасовых отключениях электричества

В "Укрэнерго" ранее сообщили о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах страны

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Почасовые отключения электричества ожидаются в субботу в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Сегодня, 5 ноября, с 6 часов утра (05:00 мск - прим. ТАСС) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате графика почасовых отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - говорится в сообщении компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Отключения электричества происходят на Украине ежедневно. Власти просят жителей экономить электроэнергию в пиковые часы. Ранее в "Укрэнерго" сообщили о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах Украины, в том числе в Киеве.