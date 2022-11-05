В РЭЦ отметили рост востребованности в 2022 году товаров из России на китайском рынке

По словам гендиректора центра Вероники Никишиной, в 2022 году поставки из РФ в Китай формируют почти 1 500 позиций несырьевого неэнергетического экспорта

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) отмечает рост востребованности товаров из РФ на китайском рынке в этом году и значительное увеличение объема продаж. Об этом заявила в субботу генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступившая с видеообращением на открытии объединенной экспозиции российских компаний на 5-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

По ее словам, в 2022 году поставки из России в Китай формируют почти 1 500 позиций несырьевого неэнергетического экспорта и это один из лучших показателей среди российских партнеров в дальнем зарубежье. "А в этом году востребованность российских товаров выросла особенно. В марте китайские потребители выразили поддержку России, они активно покупали российские товары на китайских маркетплейсах. Объемы продаж увеличились в несколько раз, а в комментариях пользователи писали о своей готовности выкупить все имеющиеся товары, ждать доставки вне зависимости от сроков и вносить предоплату на заказы", - сказала она.

"Китайский рынок, крайне перспективный для российских товаров, отличается очень жесткой конкуренцией. И чтобы наши экспортеры могли интегрироваться и быстрее начать продавать, мы разрабатываем новые инструменты и оттачиваем уже существующие", - отметила глава РЭЦ.

"Ряд импортных брендов ушел из России. Это влияет на работу наших экспортеров, которые используют импортные комплектующие, сырье и оборудование на своих производствах. Благодаря нашей партнерской сети мы находим новых поставщиков в дружественных странах. Большая работа проведена с партнерами из Китая, вместе мы создаем каналы поставки продукции машиностроения, шин, технических масел и прочего. Эта работа позволяет реагировать на запросы рынка и находить качественную замену ушедшим брендам", - заявила Никишина, выразив уверенность в том, что торговые отношения с Китаем будут развиваться очень динамично.

В этом году при поддержке РЭЦ в выставке принимает участие 29 компаний, которые вошли в объединенную экспозицию российских компаний, организованную Минпромторгом РФ. Продукция представлена в таких разделах, как еда и сельскохозяйственная продукция, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, а также торговля услугами.