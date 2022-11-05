Объем сделок компаний из РФ на выставке CIIE с 2018 года в Шанхае превысил 150 млрд рублей

По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, за предыдущие четыре года организовано около 1 500 целевых встреч

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Суммарный потенциал сделок по итогам организованных Российским экспортным центром (РЭЦ) переговоров за четыре года проведения Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) превысил 150 млрд рублей. Об этом сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступившая с видеообращением на открытии объединенной экспозиции российских компаний на пятой CIIE в Шанхае.

"За предыдущие четыре года проведения CIIE мы организовали около 1 500 целевых встреч, а суммарный потенциал сделок по итогам переговоров превысил 150 млрд рублей. Всего за пять лет проведения CIIE в составе коллективной экспозиции РЭЦ приняла участие 141 компания из России", - сказала она.

Говоря о выставке, глава РЭЦ отметила, что это действительно важная площадка для развития глобальной экономики. "Китай был и остается главным внешнеторговым партнером России. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил $140 млрд. За первые восемь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 31%. Я уверена, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели и в ближайшей перспективе увеличим товарооборот до 200 и более миллиардов долларов", - заявила она.

Глава РЭЦ напомнила, что в Шанхае почти шесть лет работает постоянно действующий павильон российских продуктов питания, где представлено более 500 наименований товаров. "Только в этом году мы заключили контракты на сумму более $7,5 млн", - отметила Никишина.

"Именно с китайского рынка начался наш проект по развитию сети Национальных онлайн-магазинов. Мы открываем их на ведущих маркетплейсах. Сейчас российские продукты представлены на двух глобальных платформах: Tmall и JD.hk. Более 200 российских производителей вышли на китайский рынок благодаря этому каналу", - сказала глава РЭЦ.

CIIE

В этом году при поддержке РЭЦ в выставке принимает участие 29 компаний, которые вошли в объединенную экспозицию российских компаний, организованную Минпромторгом РФ. Продукция представлена в таких разделах, как еда и сельскохозяйственная продукция, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, а также торговля услугами. CIIE будет проходить в Шанхае 5-10 ноября.

О планах Китая провести выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Первая из них состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае. Правительство страны придает огромное значение этому мероприятию, которое призвано продемонстрировать готовность Китая продолжать курс на дальнейшее продвижение открытости внешнему миру.