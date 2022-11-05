Глава Минфина ФРГ призвал граждан не надеяться на сильное снижение цен на энергоносители

По словам Кристиана Линднера, Германии нужна новая бизнес-модель

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер предупредил жителей страны, что цены на энергоносители существенно не упадут в среднесрочной перспективе и останутся на довольно высоком уровне. Такое мнение он высказал в опубликованной в субботу статье для германского журнала WirtschaftsWoche.

"Вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе цены на энергоносители больше не будут снижены до докризисного уровня", - написал министр. Поэтому Германии, по его словам, нужна новая бизнес-модель. "Теперь мы можем обеспечить себе лидерство в глобальной конкуренции на десятилетия вперед. У нашей экономики и нашего государства есть для этого силы, средства и концепция Экономической теории предложения", - считает он.

В то же время Линднер объявил о "переломном моменте в политике размещения производственных сил", включая инвестиции в "модернизацию, цифровизацию и углеродно-нейтральный характер германской экономики". "Таким образом, мы будем способствовать инвестициям и инновациям", - заключил глава Минфина Германии.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в октябре инфляция в Германии ускорилась и достигла рекордных 10,4%. Бундесбанк в своем отчете предупредил, что германская экономика находится на пороге рецессии. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.