Авиакомпания "Ижавиа" начала полеты между Екатеринбургом и Ижевском

Самолеты будут летать два раза в неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ижавиа" начала выполнять полеты из Екатеринбурга в Ижевск. Об этом в субботу сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") начала выполнение полетной программы авиакомпания "Ижавиа". Авиаперевозчик выполнил первый рейс по маршруту Ижевск - Екатеринбург - Ижевск. Лайнер Boeing 737-800 вылетел из Кольцово в столицу Удмуртии сегодня в 00:40 (22:40 мск)", - говорится в сообщении.

Полеты в Ижевск осуществляются по программе субсидирования региональных воздушных перевозок по постановлению правительства России при софинансировании правительств Свердловской области и Удмуртии. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 23:50 (21:50 мск), из Ижевска - в 21:00 (18:00 мск).