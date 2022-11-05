Расшифровка видеосообщений в Telegram теперь доступна обладателям подписки Premium

Также теперь можно разделять обсуждения в больших группах на темы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Функция расшифровки видеосообщений в мессенджере Telegram стала доступна пользователям с подпиской Premium. Об этом в субботу сообщила компания.

"Начиная с этого обновления, Premium-пользователи смогут также мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений", - говорится в сообщении.

Telegram ввел еще несколько обновлений. К примеру, теперь можно разделять обсуждения в больших группах на темы. Кроме того, разработана новая платформа Fragment - площадка, где пользователи смогут приобрести или выставить на продажу ценную ссылку для аккаунта или чата в мессенджере. "Право владения коллекционными публичными именами надежно защищено быстрым и масштабируемым блокчейном TON", - сообщила компания.

К обновлению также добавили 12 новых официальных наборов эмодзи.