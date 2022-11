СМИ: рукопись песни Wonderwall Галлахера из Oasis ушла с молотка за $53 тыс.

За $63,5 тыс. была реализована принадлежавшая Ноэлу Галлахеру электрическая гитара Epiphone Casino

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Листок со словами песни Wonderwall, написанной от руки британским музыкантом Ноэлом Галлахером из прославленной английской рок-группы Oasis, ушел с молотка в Лондоне за £46 875 (свыше $53 тыс.). Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News.

По его информации, Ноэл Галлахер переписал текст одного из самых известных хитов своей группы с альбома 1995 года "(What's The Story) Morning Glory?" для того, чтобы помочь себе во время репетиций. При этом, судя по описанию лота, оценочная стоимость которого составляла от £4 до £6 тыс. (примерно $4,5 - $7 тыс.), текст был написан от руки спустя десятилетие после того, как песня стала мировым хитом - в середине 2000-х годов.

Также во время этой торговой сессии, которая прошла в пятницу, за £56,3 тыс. (около $63,5 тыс.) была реализована принадлежавшая Ноэлу Галлахеру электрическая гитара Epiphone Casino.

Состоявшая из двух братьев (Ноэла и Лиама Галлахеров) группа Oasis была основана в 1991 году в Манчестере и просуществовала 18 лет. Начиная с середины 1990-х годов она стала одним из культовых музыкальных коллективов мира. Братья Галлахеры внесли существенный вклад в развитие таких классических жанров британской музыки как рок-н-ролл, инди-рок, альтернативный рок, брит-поп и возродили в своем творчестве лучшие музыкальные традиции таких прославленных групп как The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Kinks и других знаменитых коллективов.

Группа неожиданно распалась в 2009 году в результате ссоры между братьями прямо перед их концертом в Париже. За несколько минут перед выступлением собравшимся зрителям объявили об отмене концерта, а спустя два часа Ноэл заявил о своем уходе из группы на том основании, что больше не может находиться на одной сцене с Лиамом.