Китай выразил протест Канаде из-за ограничений на инвестиции в добычу лития

В Минкоммерции КНР заявили, что страна примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов предприятий государства

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Пекин протестует против ограничений Оттавы на инвестиции трех китайских компаний в добычу лития в Канаде. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР.

"КНР решительно выступает против действий Канады, нарушающих и блокирующих нормальное деловое сотрудничество между китайскими и канадскими компаниями под предлогом [защиты] национальной безопасности", - заявил официальный представитель, слова которого приводятся на сайте ведомства. Минкоммерции заявило, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

Ведомство также отметило, что канадское правительство расплывчато трактовало концепцию национальной безопасности. Его действия нарушили рыночные правила, нанесли ущерб коммерческим интересам китайских и канадских компаний, а также ослабили доверие инвесторов к инвестиционной среде Канады, сообщил представитель министерства.

"Мы призываем Канаду серьезно отнестись к опасениям Китая, прекратить политизацию экономических и торговых вопросов, создать честную, справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для инвесторов из всех стран, включая Китай", - заявил представитель ведомства.

Ранее правительство Канады предписало трем китайским компаниям отменить свои инвестиции в канадские компании по добыче важнейших полезных ископаемых, в частности лития, по соображениям национальной безопасности. Компании Sinomine было предложено продать свои инвестиции в Power Metals Corp., Chengze Lithium было предложено отказаться от своих инвестиции в Lithium Chile Inc., а от Zangge Mining потребовали выйти из Ultra Lithium Inc. Правительство Канады приняло такое решение после проверки иностранных компаний канадскими службами национальной безопасности.