На Ставрополье урожай чечевицы увеличился вдвое по сравнению с 2021 годом

Всего в 2022 году в регионе собрали 707 тонн чечевицы

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Аграрии на Ставрополье в 2022 году собрали 707 тонн чечевицы, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"Ставропольские аграрии активно возрождают производство чечевицы, ежегодно расширяя площади под этой бобовой культурой. В текущем году в крае под чечевицу было отведено 865 га. Валовой сбор составил 707 тонн, что вдвое больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Основные площади под культурой сосредоточены в Степновском, Туркменском, Буденновском и Новоселицком округах.

"Мы ориентируем аграриев на использование сортов отечественной селекции. В этом сезоне, например, на площади 403 га был апробирован сорт чечевицы "Донская краснозерная", отлично показавший себя", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, слова которой приводятся в сообщении.

Чечевица богата витаминами, белком и клетчаткой. Существует несколько видов этого растения. В частности, зеленую добавляют в супы в качестве наполнителя, готовят пюре, фалафель, подают в качестве гарнира. Из красной чечевицы готовят суп, который отличает сладковатая острота и пряный аромат.