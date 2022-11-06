В семи областях Украины вводятся графики почасового отключения света

"Укрэнерго" ввела такие графики в центральном и северном регионах страны со 2 ноября

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Графики почасового отключения электроэнергии вводятся в воскресенье в семи областях Украины, а также в Киеве. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введены в действие графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" ввела графики почасовых отключений в центральном и северном регионах Украины со 2 ноября. Однако довольно часто происходят экстренные внеплановые отключения света в связи с перегрузкой электросети.