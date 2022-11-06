В Киеве прорабатывают сценарий, когда город останется без электроснабжения

Как заявил мэр Виталий Кличко, власти вместе с тем делают все, чтобы этого не произошло

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Киева прорабатывают различные сценарии развития ситуации с электроснабжением города, в том числе полное отключение. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но давайте будем откровенны <...> нужно быть готовыми ко всему, мы просчитываем разные сценарии", - сказал он в эфире телемарафона, который транслируют несколько украинских телеканалов.

По словам Кличко, в столице создан запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды, а также обустраивают пункты обогрева, которых будет не менее тысячи. "Однако этого недостаточно, - продолжил мэр. - Если света и водоснабжения не будет, просчитайте, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы там временно находиться".

По данным Кличко, в Киеве постоянно проживают около 3 млн человек, а в будние дни количество людей значительно больше, "поскольку съезжаются люди из пригородов".

В октябре почти по всей Украине начались веерные отключения электроснабжения, чаще всего они происходят в Киеве и соседних областях. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по состоянию на 1 ноября повреждено 40% энергетических объектов страны.