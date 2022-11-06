В Чувашии появится новая особая экономическая зона

Как сообщили в кабмине, на территории ОЭЗ будут работать предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило создание новой особой экономической (ОЭЗ) "Новочебоксарск" на территории Чувашии. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина.

"<…> Правительство Российской Федерации постановляет: создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Новочебоксарск" на территории муниципального образования город Новочебоксарск Чувашской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", - говорится в постановлении.

На сайте правительства отмечается, что на территории ОЭЗ будут работать предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей. Сейчас известно о пяти компаниях, которые станут резидентами и привлекут инвестиции объемом около 13 млрд рублей. Также они намерены создать 1 086 рабочих мест.

ОЭЗ создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение предприятий на площадке ОЭЗ дает ряд преимуществ компаниям, например, они могут воспользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, сниженными арендными платежами.