Бербок в преддверии COP-27 призвала как можно скорее отказаться от ископаемого топлива

Министр иностранных дел Германии отметила, что "человечество движется к пропасти" по части глобального потепления

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) выступила за скорейший отказ от использования ископаемого топлива и переход к возобновляемым источникам энергии, отметив, что "человечество движется к пропасти" по части глобального потепления. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы МИД ФРГ.

"Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что оказывает разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть", - сказала Бербок. При этом у человечества, по ее словам, есть все инструменты, необходимые для того, чтобы смягчить климатический кризис и выйти на траекторию 1,5 градуса. "Мы знаем, что нужно делать - как можно быстрее отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

В то же время она указала, что уже сегодня солнечная и ветровая энергии дешевле, чем новые электростанции, работающие на ископаемом топливе. "В Германии мы запустили самую амбициозную программу по развитию возобновляемых источников энергии в нашей истории и станем углеродно-нейтральными самое позднее к 2045 году. На COP-27 мы хотим объединить усилия с другими государствами и будем стремиться к более амбициозным целям и выработке надежной рабочей программы с конкретными шагами по смягчению последствий [кризиса]", - резюмировала министр, заметив, что "2022 год не должен стать потерянным годом для защиты климата".

В заключение Бербок заверила, что Германия готова оказать финансовую поддержку бедным странам для борьбы с изменением климата.

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 6 по 18 ноября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Президенты и главы правительств более 120 стран подтвердили свое участие в мероприятии. Также ожидается участие большого числа гражданских организаций.

Российскую делегацию на COP-27 возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, помимо прочих, также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, начальник управления Рослесхоза Владимир Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Минобрнауки Валерий Фальков.