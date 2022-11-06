Кабмин утвердил создание новой особой экономической зоны в Волгоградской области

Пять предприятий уже заявили о своем намерении работать на площадке новой ОЭЗ "Химпром", они вложат в свои проекты более 91 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило создание новой особой экономической (ОЭЗ) "Химпром" в Волгоградской области. Соответствующее постановление, размещенное в воскресенье на сайте кабмина, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"<…> Правительство Российской Федерации постановляет: создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Химпром" на территории городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", - говорится в документе.

Также в постановлении указано, что администрация Волгоградской области до 2024 года должна построить инженерную, транспортную, социальную и иную инфраструктуру ОЭЗ за счет средств регионального бюджета в размере не менее 1,82 млрд рублей.

На сайте правительства отмечается, что на данный момент о своем намерении работать на площадке новой ОЭЗ заявили пять предприятий, которые инвестируют в свои проекты более 91 млрд рублей и создадут 837 рабочих мест.

Предполагается, что предприятия-резиденты ОЭЗ "Химпром" наладят производство метанола, уксусной кислоты, биопротеинов, химических средств защиты растений и другой продукции. Появление особой экономической зоны в Волгоградской области в перспективе должно восстановить ее позиции как одного из регионов - лидеров по производству химической продукции, отмечается на сайте кабмина.