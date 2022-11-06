Германия получила около 1 600 ГВт·ч природного газа из Франции

Газ проходит через пограничный пункт в Герсхайме/Медельсхайме в Сааре

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Германия за первые три недели с начала поставок из Франции получила в общей сложности около 1 600 ГВт·ч природного газа. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ).

По его информации, ФРГ получала от 34 до 111 ГВт·ч природного газа каждый день до четверга на прошлой неделе. Газ проходит через пограничный пункт в Герсхайме/Медельсхайме в Сааре. Для сравнения: в тот же период в Германию из Норвегии ежедневно поступало около 1 460 ГВт·ч природного газа.

Поскольку единственная линия между ФРГ и Францией изначально предназначалась только для доставки газа из Германии во Францию, а не наоборот, сначала пришлось внести коррективы. Французский оператор газоснабжения GRTgaz объявил в начале поставок, что они осуществляются в связи с резким сокращением поставок российского газа в Европу и в рамках европейской солидарности в области энергетической безопасности.

13 октября GRTgaz отчитался о завершении подготовки инфраструктуры и первых реверсных поставках газа по трубопроводу из Франции в ФРГ. После подготовки инфраструктуры первые потоки газа передавались в объеме 31 ГВт·ч в сутки. Сразу же оценивались возможности его увеличения до максимальных 100 ГВт·ч в сутки. В соответствии с соглашением, заключенным Францией и ФРГ, Париж планирует поставить Берлину до 5% национальных запасов газа, что покроет 2% потребления в Германии этой зимой. Взамен Берлин может компенсировать нехватку электроэнергии во Франции во время пиков потребления.