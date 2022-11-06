В ЦРПТ сообщили о снижении трат россиян на лекарства против ковида за год на 25%

Они составили 15,3 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Траты россиян на лекарства для лечения COVID-19 в третьем квартале 2022 года снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15,3 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"За период с июля по сентябрь 2022 года россияне потратили на противоковидные лекарства 15,3 млрд рублей, что на 25% меньше, чем в третьем квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

Продажи лекарств против коронавируса в натуральном выражении в третьем квартале 2022 года снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 37,8 млн упаковок. При этом чаще всего такие препараты приобретали жители Краснодарского края (3,8 тыс. упаковок на 10 тыс. человек), республик Тыва (3,6 тыс.) и Калмыкия (3,5 тыс.), Курской и Орловской областей (по 3,4 тыс.), рассказали эксперты.

Аналитики "Честного знака" не прогнозируют дефицита лекарств для лечения COVID-19. Имеющихся запасов хватит почти на восемь месяцев. Склады регулярно пополняются препаратами отечественного и импортного производства, подчеркнули в ЦРПТ.

О маркировке

В системе маркировки лекарств зарегистрировано более 90 тыс. участников. Маркировка лекарств началась в России с 1 июля 2020 года. По данным Росздравнадзора, в настоящее время промаркированы 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот. Помимо лекарств маркировке подлежат молочная продукция, упакованная вода, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.