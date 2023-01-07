6 января, 21:01

Минимальная розничная цена игристого вина в России выросла до 239 рублей

Минимальная оптовая цена достигла 199 рублей

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Минимальная розничная цена (МРЦ) за 0,75 литра игристого вина с 7 января 2023 года повышается со 169 рублей до 239 рублей. Соответствующий приказ Минфин РФ опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов 27 декабря 2022 года.

Минимальная оптовая цена повышается со 137 рублей до 199 рублей за 0,75 литра, отпускная - со 118 рублей до 166 рублей за 0,75 литра.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В том числе минимальные цены на игристые вина в РФ устанавливаются с 2016 года.

В России действуют также минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. 

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