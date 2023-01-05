В Курганской области сместят акцент в пользу комплексных хозяйств

Область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа

ТАСС, 5 января. Власти Курганской области намерены сместить акцент в субсидировании хозяйств в пользу тех, которые ведут комплексное производство, возделывают сельскохозяйственные культуры и содержат сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

Область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа, она специализируется на производстве зерновых и масличных культур, овощей, картофеля и других товаров. Продукция поставляется как в регионы России, так и за границу.

"Будем смещать акцент в погектарной субсидии в пользу хозяйств, которые развивают растениеводство и животноводство. Поскольку государству это всегда выгоднее, на постоянной основе круглый год занят ли у вас сельский житель, либо только на время посевной-уборочной. В этой связи оно и обязано выстраивать приоритеты в поддержке", - сказал Шумков.

Погектарная или несвязанная поддержка представляет собой субсидию на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, а также на повышение плодородия и качества почв.