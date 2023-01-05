Правительство утвердило создание первой в Югре особой экономической зоны

Объем инвестиций в эти проекты составит около 25 млрд рублей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Нягань", сообщается на сайте кабмина.

"Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории городского округа Нягань и станет первой ОЭЗ в этом регионе. Площадь новой ОЭЗ составит 273 га. На ее территории будут работать предприятия по производству мебели, полимерных труб, а также биопротеина (кормового белка) для нужд сельского хозяйства. Кроме того, здесь появится центр обработки данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем инвестиций в эти проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек, добавили в кабмине.

Решение принято в продолжение работы по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ: резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей. Сейчас в России работает уже 49 особых экономических зон. С созданием ОЭЗ "Нягань" их станет 50.